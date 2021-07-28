Vanlılardan Meral Akşener'e Tepki

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van’daki esnaf ziyareti sırasında trafik yoğunluğunun oluşması nedeniyle vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

GENEL 28.07.2021, 22:38
Vanlılardan Meral Akşener'e Tepki

Bitlis ziyaretinin ardından Van’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentin en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi’nde esnafla bir araya geldi. Genel Başkan Akşener, burada esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi.

“Bu kadar insan sizi bekliyor”
Esnaf ziyaretinin mesai saatinin bitmesine denk gelmesi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Bu sırada Akşener’e seslenen vatandaş, “Trafikte bu kadar insan sizi bekliyor, trafik sıkıştı” diye seslendi. Buna karşı Akşener’in “gidelim mi” sorusuna ise vatandaş, “Yani size zahmet” şeklinde yanıt verdi.

Diyalogun ardından bir süre daha esnaf ziyaretini gerçekleştiren Akşener, Van’dan ayrılmak üzere Ferit Melen Havalimanı'na geçti.

#Meral Akşener
Yorumlar (11)
AKP den birileri Van a geldiğinde kaç tane cadde ve sokak trafiğe kapanıyor herkes biliyor.. Yiyiyorsa aynı tepkiyi onlara da yapın... 2 gün önce
Wan
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Anti akape 2 gün önce
AKAPELİ lerin provokasyonu.
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Çift maaş 2 gün önce
Tepkiyi yapanlar zaten akepe lı onların kendilerinden başka kimseye tahammülü yok ülke yuzde 50 terorist geri kalanda akepe li
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Vatandaş 1 gün önce
Bence tepki değil terbiyesizliktir bir siyasi lidere böyle konuşulurmu ? Bir akp li lider gelince bırak trafiği çarşı kapatılıyor mahşer gününe dönüyor sıkıntı yok ama en küçük sorunda tepki
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van 24 saat önce
keşke aynı tepkiyi hergün trafiği kilitleyen vali ve emniyet müdürü geçerken de verseydin.
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fr 23 saat önce
Meral Akşener, akıllı ve iradeli bir lider. Bahçeli'ye karşı durmak çocuk oyuncağı değil..
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van 1 gün önce
KAPIMIZ HER SİYASİYE AÇIK BUYURSUNLAR GELSİNLER
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Vanly 22 saat önce
Vana gelenler hep dert dinliyor, derde dert ekliyor ,çözüm yok sende dinle ablacım
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