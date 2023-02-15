Vanlılardan depremzedelere tam destek

WanHaber - Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası can kayıpları tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem sonrası her yerden gönderilen yardımlar depremin 10. Gününde de devam ediyor.

Vanlılar depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için topladığı yüzlerce tır yardımı Malatya başta olmak üzere afet bölgesine gönderdi.

Depremin 10. Gününü geride bırakırken Vanlılar, depremzedeler için tam destek sloganı ile yardımlarına devam ediyor.

Afet bölgesine gönderilen yardımları WanHaber'e değerlendiren vatandaşlar, "Biz biliyoruz ki Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar geliyor. Elimizden ne gelirse daha fazlasını yapmaya hazırız. Herkesin destek vermesini istiyoruz hepimizin acısıdır. Yerini bulursa memnun oluruz" ifadesine yer verdi.