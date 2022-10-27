Vanlılara YSK'nın iptal kararını sorduk
Önceki Van İl Seçim Kurulu'nun Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri için verdiği 1. Meslek Grubundaki iptal kararı, kentin gündemine oturdu. Bir çok kişinin yakından takip ettiği iptal kararını WanHaber olarak tüccara ve vatandaşlara sorduk. Vanlılar YSK'nın iptal kararı hakkında ne düşünüyor? İşte cevabı...
Önceki Van İl Seçim Kurulu'nun Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri için verdiği 1. Meslek Grubundaki iptal kararı, kentin gündemine oturdu. Bir çok kişinin yakından takip ettiği iptal kararını WanHaber olarak tüccara ve vatandaşlara sorduk. Vanlılar YSK'nın iptal kararı hakkında ne düşünüyor? İşte cevabı...
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9