Vanlılara YSK'nın iptal kararını sorduk

Önceki Van İl Seçim Kurulu'nun Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri için verdiği 1. Meslek Grubundaki iptal kararı, kentin gündemine oturdu. Bir çok kişinin yakından takip ettiği iptal kararını WanHaber olarak tüccara ve vatandaşlara sorduk. Vanlılar YSK'nın iptal kararı hakkında ne düşünüyor? İşte cevabı...