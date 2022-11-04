Vanlılara odun ve Kömür fiyatlarını sorduk

Kış aylarının gelmesiyle birlikte dar gelirli vatandaşlar ısınma problemine çözüm arıyor. Fiyatı 8 bin TL’ye ulaşan kömür ile 2 bin 500 TL’ye ulaşan odun fiyatları bu sene soba ve kaloriferden önce cep yakacak. Dar gelirli aileler fiyatların yüksek olmasından şikayet ederken, kış aylarıyla birlikte fiyatların da artacağı tahmin ediliyor. WanHaber'e konuşan vatandaşlar ise odun, kömür fiyatlarının yüksekliğinden yakınıyorlar.