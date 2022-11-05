Vanlılara bitmeyen çevre yolunu sorduk
12 yıldır bitmeyen çevre yolu sorunu gündemdeki yerini korurken Van'ın kanayan yarası olan Çevre Yolu tartışılmaya, konuşulmaya ve isyan ettirmeye devam ediyor.Çevre yolunun kısa bir sürede tamamlanmasını isteyen vatandaşlar sıkıntılarını Wanhaber ile dile getirdi
12 yıldır bitmeyen çevre yolu sorunu gündemdeki yerini korurken Van'ın kanayan yarası olan Çevre Yolu tartışılmaya, konuşulmaya ve isyan ettirmeye devam ediyor.Çevre yolunun kısa bir sürede tamamlanmasını isteyen vatandaşlar sıkıntılarını WanHaber ile dile getirdi.
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