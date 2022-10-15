Vanlılar van'a gelen İranlılar hakkında ne düşüyor?

Vanlılar Van'a gelen İranlı turistler hakkında görüşlerini WanHaber'e anlattı

GENEL 15.10.2022, 13:10 15.10.2022, 14:23

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7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 9 12
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12. Everton 9 10
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17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 9 5