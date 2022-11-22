Vanlılar ulaşımdan rahatsız
Van'ın en büyük sorunlarından biri olan ulaşıma tepkiler büyüyor. Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan vatandaşlar sefer yetersizliğinden ve pahalılıktan yakınıyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve münübüsçülerle olan anlaşma fiyatını yetersiz bulan şoförler, yaşlı ve öğrenci almaktan kaçarken, ışık ve kural ihlalide tanımıyor. İşte vanlıların ulaşım hakkındaki görüşleri...
Van'ın en büyük sorunlarından biri olan ulaşıma tepkiler büyüyor. Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan vatandaşlar sefer yetersizliğinden ve pahalılıktan yakınıyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve münübüsçülerle olan anlaşma fiyatını yetersiz bulan şoförler, yaşlı ve öğrenci almaktan kaçarken, ışık ve kural ihlalide tanımıyor. İşte vanlıların ulaşım hakkındaki görüşleri...
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|33
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Rizespor
|13
|22
|6. Boluspor
|13
|22
|7. Bodrumspor
|13
|21
|8. Manisa FK
|13
|20
|9. Sakaryaspor
|14
|19
|10. Altay
|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|13
|15
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|13
|7
|19. Denizlispor
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10