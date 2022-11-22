Vanlılar ulaşımdan rahatsız

Van'ın en büyük sorunlarından biri olan ulaşıma tepkiler büyüyor. Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan vatandaşlar sefer yetersizliğinden ve pahalılıktan yakınıyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve münübüsçülerle olan anlaşma fiyatını yetersiz bulan şoförler, yaşlı ve öğrenci almaktan kaçarken, ışık ve kural ihlalide tanımıyor. İşte vanlıların ulaşım hakkındaki görüşleri...