Vanlılar ismini değiştirmek için e-Devlet'e akın etti! İşte başvuru yapanların sayısı

Öte yandan İç İşleri Bakanlığı tarafından 31 Ocak 2021 tarihinde yapılan açıklamada isim değişikliği başvurusunun en çok İstanbul'da yapıldığı ifade edilerek şu ifadeler kullanılmıştı: "Bugüne kadar 19 bin 271 ad ve 45 bin 332 soyadı değişikliği yapıldı. İstanbul’u takiben; 7.001 adet ile Ankara, 4.254 adet ile İzmir, 3.361 adet ile Diyarbakır, 3.154 adet ile Antalya, 3.013 adet ile Adana, 2.940 adet ile Bursa, 2.633 adet ile Şanlıurfa, 2.628 adet ile Konya en çok ad düzeltmesi yapılan iller olarak sıralandı.

VAN'DA 7.549 KİŞİ İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BAŞVURU YAPTI

14.904 adet ile Şanlıurfa, 14.661 adet ile Ankara, 9.536 adet ile Diyarbakır, 8.260 adet ile Bursa, 7.823 adet ile İzmir, 7.647 adet ile Van, 7.549 adet ile Gaziantep, 6.599 adet ile Adana, 6.476 adet ile Kayseri ise en çok soyadı düzeltmesi yapılan iller oldu.’’

Şehrivan