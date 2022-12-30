Vanlılar EYT hakkında ne düşünüyor?

Vatandaşların heyecan ve umutla beklediği EYT sorunu çözüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

Konu hakkında WanHaber'e konuşan vatandaşlar "EYT düzenlemesi geç kalınmış bir adımdı. Emekli olmak istiyorduk fakat düzenleme yapılmadığı için mağdur durumundaydık. Düzenlemenin yapılması bizi çok mutlu etti. Yaş sınırının olmamasından dolayı Cumhurbaşkanımız güzel bir jest yaptı. Kendilerine teşekkür ederiz. Herkese hayırlı olsun"ifadesine yer verdi.