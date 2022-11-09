Vanlılar asgari ücret hakkında ne düşünüyor

Son yıllarda artan enflasyonla birlikte hayat pahalılığı toplumun her kesimini etkilemeye devam ederken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu gündemin en önemli konu başlıkları arasında yerini aldı. Asgari ücret ile geçimin zor olduğunu dile getiren Vanlılar görüş ve sıkıntılarını Wanhaber' anlattı