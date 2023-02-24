Vanlılar acil toplanma alanlarını biliyor mu?

Van'da olabilecek deprem riskine karşı büyük önem arz eden acil toplanma alanları hakkında Vanlı vatandaşlar düşüncelerini WanHaber'le paylaştı. Açıklamalarda bulunan Vanlı vatandaşlar, " Acil toplanma alanlarını bilmiyoruz. Bu konuda bizlere herhangi bir bilgilendirme de yapılmadı. Yetkililerden bu konuda bizleri bilgilendirmesini istiyoruz" diye konuştu.