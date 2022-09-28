Vanlı sporcuların milli takım sevinci

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki U-14 futbol takımı oyuncularından Adem Aslan ve Deniz Baran Karabakan Erzurum'da yapılacak olan milli takımlar karması hazırlık kampına çağrıldı, U-15 Kadın Futbol Takımı sporcularından Fatma Durak ise Milli Takım U-15 Kadın Futbol Takımı karmasında yer aldı.

Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, milli takım formasıyla hazırlık kampında yer alan olan sporcuların başarısının tüm kent için önemli olduğunu söyledi.

Sporculara her zaman destek vereceklerini ifade eden Sevinç, "Bünyemizde bulundurduğumuz tüm yaş kategorilerinde hedefimiz milli takımlar düzeyinde sporcularımızın sayısını artırmaktır. 3 sporcumuzun da milli takımlarımızda başarılı olmaları ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmelerini temenni ediyoruz." dedi.

Sporcular da milli takım forması giymenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. AA