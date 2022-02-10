Vanlı siyasilerden elektrik zammına ortak tepki: İnsanlar karanlığa mahkum ediliyor

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rozalin Kaplan, HDP Van İl Eşbaşkanı Fikret Doğan, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan elektriğe gelen zammı ve elektrik faturalarındaki artışı Wan Haber’e değerlendirdi.

GENEL 10.02.2022, 09:56
Vanlı siyasilerden elektrik zammına ortak tepki: İnsanlar karanlığa mahkum ediliyor

Türkiye, yeni yıla zamlarla girdi. 2022’in ilk günü elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ila yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam geldi. Yılın ilk elektrik faturalarındaki artış, ülkenin dört bir yanından tepki çekmeye devam ediyor. İsyan etme noktasına gelen vatandaşlar, elektrik faturalarına tepki göstermek amacıyla ya sokağa çıkıyor ya da faturalarını işyerlerinin camlarına yapıştırıyor. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rozalin Kaplan, HDP Van İl Eşbaşkanı Fikret Doğan, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan elektriğe gelen zammı ve elektrik faturalarındaki artışı Wan Haber’e değerlendirdi.  

‘İnsanlar karanlığa mahkum ediliyor’ 

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rozalin Kaplan, halkın yoksullaştığını dile getirdi. Kaplan, insanların karanlığa mahkum edildiğini belirterek, “Gün geçmiyor ki her gün yeni bir zamma uyanmayalım. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, gıda yani yaşama dair ne varsa zamlarla karşı karşıya. Saray iktidarı zamlara doymuyor, olan vatandaşa oluyor. Bilhassa dar gelirli vatandaşlar oldukça mağdur durumda ve görünüyor ki bu durum saray iktidarının hiç umrunda değil. 1 Ocak günü itibariyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek zammıyla karşı karşıya kaldık. "Kademeli Tarife" adıyla yürürlüğe koydukları bu zam "Kademeli Zulüm" oldu. Halk yoksullaştırılıyor. İnsanlar artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. Güya destek olduklarını iddia ettikleri dar gelirli kesim bile yüzde 52 zamla karşı karşıya. Karanlığa mahkum ediliyor insanlar” dedi.  

‘Bu ekonomik buhrana son verilecek’ 

Dar gelirli vatandaşlara fatura desteği sağlanması gerektiğini ifade eden Kaplan, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman vurguladığı gibi hızlı bir suretle kara kış fonları kurulmalı bilhassa dar gelirli vatandaşlara fatura destekleri sağlanmalı. En azından kış aylarında KDV ve ÖTV' den muaf tutulmaları gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha duyuruyoruz "Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır!" Bu soğuk kış aylarında daha fazla bu haksızlığa devam etmemelerinin ve bir an önce bu zamlara bir son vermeleri gerektiğinin çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Halkın daha fazla mağduriyet yaşamasını istemiyoruz ve halkımıza bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda bu ekonomik buhrana son verilecek. Karanlık günleri geride bırakıp aydınlık yarınları hep beraber inşa edeceğiz” diye aktardı.  

‘Hayat pahalılığı’ 

HDP Van İl Eşbaşkanı Fikret Doğan, ülkede her şeye zam geldiğini aktardı. Doğan, “Türkiye’de bütün alanlarda büyük oranda zam ve enflasyon var. Doğal gaza, su faturalarına, temel gıda ihtiyaçlarına, akaryakıta baktığımız zaman ülkede TÜİK’in açıkladığı enflasyonun çok üzerinde bir hayat pahalılığının olduğunu görüyoruz. 2021 yılı içerisinde defalarca yüzde 15-20 faturalara zam geldi ama yılın sonunda ise 150 kilovata kadar olan tüketime yüzde 50,150 kilovat üzeri olan tüketime yüzde 30’a varan bir artış yaşandı. 150 kilovat sınırı sonradan 210 kilovata çekildi” şeklinde konuştu.  

‘Bir an evvel erken seçim olmalı’ 

Erken seçime vurgu yapan Doğan, “Halk isyan etme noktasına geldi. Çoğu yerde de halkın sokağa çıkma durumu oldu. Esnafımızın bu faturalardan dolayı kepenk kapattığını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de mevcut durumu düşündüğümüzde sadece ekonomik değil çoklu alanda bir kriz yaşanıyor. Halkın erken seçim konusunda biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Türkiye'de bir an evvel erken seçimin olması gerekiyor. Bu ülke bunları hak edecek hiçbir şey yapmadı” ifadelerini kullandı.  

‘Zamlar zulme dönüştü’ 

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, gelen bu zamlardan dolayı vatandaşın canından bezdiğini dile getirdi. İlhan, vatandaşların zamlardan ötürü vatandaşların yaşadığı sorunlara değinerek, “Elektriğe gelen fahiş zamlar zulme dönüştü. Elektrik faturaları yüksek oluşu nedeniyle üretim maliyetleri artmakta ve buna bağlı olarak birçok ürünün fiyatı da sürekli artıyor. Yapılan bu zamlar vatandaşlarımızı canından bezdirdi. Vatandaşın hayat standardı düştü. Bazı aileler elektrik faturasını ödeyemediği için evlerinde elektrik yok. Birçok işyerine gelen elektrik faturası kiradan fazla. İşyerleri gelen elektrik faturalarından dolayı ya kapanıyor ya da kapanmayla karşı karşıya kalıyor. Bazı aileler ve işyerleri elektrik faturalarını ödemek için kredi çekiyor” dedi. 

‘Derhal geri çekilmeli’ 

Elektriğe gelen zamların bir an önce geri çekilmesi gerektiğini ifade eden İlhan, “Elektriğe gelen zamlar derhal geri çekilmelidir. Ülkemiz genelinde elektrik dağıtımı özel şirketler tarafından yapılmaktadır, elektrik dağıtımı yeniden devlet eliyle ve kar amacı olmaksızın yapılmalıdır. Ekonomik olarak sıkıntı çeken ailelere verilen ücretsiz elektrik miktarı arttırılmalıdır” diye konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL

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