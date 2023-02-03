Vanlı Mete’nin ölümüne sebep olan köpek için flaş karar! Bir daha sahiplendirilmeyecek

10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan Alman kurdu kırması köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tutuluyor. Köpeğin merkezde kontrol altında tutulduğu, bundan sonra da sahiplendirilmeyeceği açıklandı.

GENEL 03.02.2023, 11:58 03.02.2023, 12:02
Vanlı Mete’nin ölümüne sebep olan köpek için flaş karar! Bir daha sahiplendirilmeyecek

Van'ın İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Yoğutçuoğlu Sokak'ta 30 Ocak günü evinin önünde arkadaşları ile top oynadığı sırada 'Alman kurdu kırması' köpeğin saldırısına uğrayan 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna, hastanede hayatını kaybetti.

Tüm kenti üzüntüye boğan ölümün ardından köpeği sahiplenip, daha sonra sokağa salan H.K., gözaltına alınıp, tutuklandı.

Bundan sonra hep barınakta olacak
10 yaşındaki Emir Mete'nin ölümüne neden olan köpek ise belediye ekiplerince aynı gün olay yerinden alınıp, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

71'i yasaklı ırk olmak üzere 450 köpek ile 100 kedinin bulunduğu barınakta, köpek bir kafeste tek başına tutuluyor.

Uzmanlarca durumu gözlemlenen köpek, bundan sonra yaşamını barınakta geçirecek.

"Sahipli bir hayvan"
Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, 5 Ocak'ta köpeğin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

Bu hayvan, İl Sağlık Müdürlüğü'nün bahçesinde küpesiz hayvan diye alınarak getirilmiş. 6 Ocak'ta da kısırlaştırma, aşı ve diğer sağlık kontrolleri veteriner hekimlerimiz tarafından yapılmış. Barınağımızda 20 gün kaldıktan sonra ise 25 Ocak itibarıyla vatandaşın talebi üzerine belgeli olarak sahiplendirilmiş. Maalesef bu vatandaşımızın, hayvanı dışarıya salması sonucunda bu vahim olay gerçekleşmiş. Ailesine ve tüm Van halkına başsağlığı diliyoruz. Bu köpek, resmi yasal belgesi bulunan sahipli bir hayvan.

Sahiplendirilmeyecek
Sahipsiz hayvanlara ilişkin mücadele ettiklerini anlatan Allahverdi, şöyle devam etti:

Şu anda kent merkezi ve ilçelerinde ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Sahipsiz hayvanların vatandaşlarımıza zarar vermemesi için mücadele ederken, mama dağıtımlarımız da devam ediyor. Bizim barınağımızda her gün yaşanan sirkülasyon ise devam ediyor. Şu anda 450 köpek ve 100 civarında kedi bulunuyor. Bu sayılar her gün değişebiliyor. Kısırlaştırması yapılan hayvanlara mikroçip takıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Bu köpek de yasaklı ırk köpekler gibi bundan sonra merkezimizde denetimlerimiz ve kontrolümüz altında tutulacak ve sahiplendirilmeyecek.

Tüm sokak hayvanları toplanacak
Barınaktaki yasaklı ırklara ilişkin de konuşan Allahverdi, sözlerini şöyle noktaladı:

Barınağımızda 2022'de yaptığımız en önemli hizmetlerden biri; cadde ve sokağa terk edilen 71 yasaklı ırk dediğimiz pitbull cinsi köpekler için de yaşam alanı oluşturduk. Bu hayvanlar barınakta kalıcı olarak tutulacak. Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki de gerçekleştiriyor. Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ndeki 490 dekarlık arazinin belediyeye tahsisi bitirildi. Bu alanın kapatılması için yapılan ihale de tamamlandı. 1 Nisan'da hayata geçirilmek suretiyle şehirde vatandaşlarımızı rahatsız eden tüm sokak hayvanlarını buraya getireceğiz.

Ensonhaber-dha

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