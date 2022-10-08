Vanlı kadınların Van Gölü için başlattıkları yürüyüş devam ediyor

Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bırakılmasını sağlamak ve kirliliğin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Van Gölü için kadınlar öncülüğünde yürüyoruz" etkinliğinin 13. etabı tamamlandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri ve gönüllüler, Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, 8 Mayıs'ta başlattıkları yürüyüş kapsamında 400 kilometrelik parkuru tamamladıklarını söyledi.

Etkinliği yarın yapacakları 30 kilometrelik yürüyüşle bitireceklerini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Van Gölü bölgemizin eşsiz bir güzelliği. Etrafında yaşayan insanlarız, iklimle ilgili sorunlar var. Bu değerimizin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Van Gölü çevresinde temizlik yapıyoruz. Halkımızı bilinçlendirmek için bu eşsiz güzelliğe hep birlikte sahip çıkmak istiyoruz. Bunun için de etkinlikler düzenleyerek insanların ilgisini çekmeye çalışıyoruz."

Dernek gönüllüsü Leyla Helvacı da mayıs ayından bu yana etaplar halinde yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"400 kilometre yol zorlu oldu ama bugüne geldik. Van Gölü bizim en önemli değerimiz. İklim değişiklikleri, küresel ısınma var. Bunun için Van Gölü'nü korumamız gerekiyor. Van Gölü için ne yapabiliriz diye düşündük ve bu projeyi başlattık. Yürüyüşümüzün ses getirmesini istiyoruz."AA

