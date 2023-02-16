Vanlı Kadınlar örnek çalışmaya imza atıyor

Belediye koordinesinde kurulan atölyelerde usta öğreticiler, kadın kursiyerler ve gönüllülerden oluşan ekip, depremzedeler için atkı, bere, triko bebek tulumu, kazak, hırka, polar, pijama gibi kıyafetler dikiyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Dikiş nakış kurslarına katılan kadınlarımız gönüllü eğitmenlerle birlikte burada hummalı bir şekilde çalışıyorlar.

Depremin ilk saatlerinde kreş eğitimi alan çocuklarımız için hazırladığımız kıyafetlerimizi hemen bölgeye sevk ettik. Bir günde bin eşofman takımı, üst kıyafet, atkı bere, bebek tulumu, hırka, kazak gibi giysileri üretecek kapasiteye sahibiz. 10 eğitmen ve 40'a yakın kursiyerden oluşan ekiplerimiz, büyük bir özveriyle çalışıyor. Kadınlar örnek bir çalışmaya imza atıyor." diye konuştu.AA