Vanlı gençlerden sigara bırakma çağrısı

İpekyolu Gençlik Merkezi, ‘9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü’ nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen etkinlikte, sigaranın zararlarını hem yapmış oldukları heykelle hem de çizdikleri resimlerle anlatmaya çalışan gençler, sigara bırakma çağrısında bulundular. Etkinlikte sigara paketi ve tanelerinden bir heykel yapan öğrenciler, heykeli yaktıklarında çıkan dumanın çevreye nasıl zarar verdiğini anlatmaya çalıştılar.

Vatandaşların ilgiyle izlediği etkinlikte bir açıklamada bulunan İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek, heykel atölyesi ile karikatür atölyesi tarafından böyle bir etkinliğin hazırlandığını ifade ederek, “Heykeltıraş hocamız sigaradan bir insan heykeli oluşturdu. Bu aynı zamanda bir babayı da simgeliyor. Hemen yanında bulunan çocuk da bir aileyi anlatıyor. Dolayısıyla burada bir dünya küresi içinde sigaranın hem kendimizi hem de çevremizi yavaş yavaş yok ettiğinin mesajını vermek istiyoruz.

Sigara aslında bütün bağımlılıkların da temelini oluşturuyor. 4 binden fazla zehirli maddeyi içerisinde barındıran sigara, gençler için karanlık sosyal ortamların oluşumuna da zemin hazırlıyor. Bu anlamda buradan hem ailelere hem de gençlere çağrıda bulunuyoruz. Bugün 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü. Biz de bu vesileyle bugünün, sigara bırakma günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Sigarayı bırakmak zor değil. Nasıl sigara içmek bir alışkanlıkla oluşuyorsa, sigara bırakmak da bir alışkanlıkla oluşur. Biraz sabır ve kararlılık, bu illetten kurtaracaktır” ifadelerini kullandı.

Heykeltıraş İhsan Bal ise hem gençleri hem de vatandaşları sigara bırakmaya teşvik etmek için böyle bir proje geliştirdiklerini aktararak, “Sigaradan bir yetişkin birey heykeli yaptım. Bu heykel, dünya küresi içinde yandıkça etrafındaki ekosistemi tahrip ediyor. Bu noktada denizler kirleniyor ve doğadaki çöplerin yüzde 70’i sigara izmaritlerinden oluşuyor. Ayrıca sigara içmeyenler de pasif içici olarak etkileniyorlar” dedi.

30 yıldır sigara içtiğini ve bugün itibariyle sigarayı bıraktığını da sözlerine ekleyen Bal, “Böyle bir günde sigarayı bırakmak güzel oldu benim için. Bugün bu performans çalışmamla ilgili kendimle çelişmeyeyim diye hem sigarayı bırakayım hem de bu performansımı yapmış olayım. Çok anlamlı oldu benim için” diye konuştu.

Etkinlikte sigara bırakmayla ilgili resim çizen gençler ise yaptıkları açıklamalarda herkesi sigara bırakmaya davet ettiler. Konuşmaların ardından program sigaradan yapılan heykelin yakılması ve resim sergisinin gezilmesi ile son buldu.İHA