Vanlı gençler iş sahibi olacak

Genç nüfus bakımından Türkiye'nin ikinci ili olan Van'da, gençlere yönelik, Eylül-Ekim dönemi ile Kasım-Aralık dönemi olmak üzere iki dönemde muhasebe ara eleman eğitimi, gemicilik eğitimi, konaklama sektöründe kat ve yiyecek hizmetleri ara eleman eğitimi, seyahat hizmetleri ara eleman eğitimi, tekstil ara eleman eğitimleri verilecek.

Eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan Vanlı gençler işe yerleştirilecek. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Van hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van SMMMO Başkanı Yakup Öğrenci, Van İŞGEM Müdürü Mahmut Gedik, Elite World Hotel Van Müdürü Oktay Aksoy, Double Tree By Hilton Van Müdürü İrem Tinli, Deniz Ticaret Odası Van Temsilcisi Nevzat Aydın katıldı. İmza töreni gerçekleştirilen 'İstihdam Odaklı Eğitim Programı' ile ilgili olarak, "Kalkınma çalışmalarında beşeri sermayenin niteliği, genç nüfusun varlığı önemli bir yer tutmaktadır, hatta kalkınmanın itici gücüdür diyebiliriz. Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsayan TRB2 Bölgemiz genç nüfusu itibarıyla bu bağlamda önemli bir potansiyeli barındırmaktadır.

Örneğin bölgemizdeki 14-29 yaş aralığında genç nüfusun oranı %30,6 olup, Türkiye'de Düzey-2 bölgeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Öte yandan TRB2 Bölgesi iş gücü piyasası incelendiğinde; bölgedeki yüksek işsizlik oranları, yeterli mesleki eğitime ve donanıma sahip olmayan genç nüfus yoğunluğu, istihdam olanaklarının yetersizliği ile birlikte gençlerde girişimcilik eksikliği dikkat çekmektedir. Ayrıca, Kalkınma ajansları olarak her yıl tüm bölgeler için önem arz eden bir konuya odaklanarak yerel ve ulusal farkındalık oluşturmayı ve sorunlara yerel müdahalelerle çözümler geliştirmek amacıyla 2022-2023 yılları teması olarak 'Genç İstihdamı' olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede 2022 yılı çalışma programımız da planladığımız 'İstihdam Odaklı Eğitim Programı' faaliyeti kapsamında yaklaşık 3-4 aydır Milli Eğitim Müdürlükleri, Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Denizcilik Lisesi Müdürlüğü, Elit World, Double Tree By Hilton Temsilcileri, Van İŞGEM gibi birçok paydaşlarımızla toplantılar gerçekleştirilmiş ve kısa sürede istihdam sağlayacak eğitim başlıkları belirlenmiştir.

Buna göre; muhasebe ara eleman eğitimi, gemicilik eğitimi, konaklama sektöründe kat ve yiyecek hizmetleri ara eleman eğitimi, seyahat hizmetleri ara eleman eğitimi, tekstil ara eleman eğitimi başlıkları belirlenerek, sosyal medya hesaplarımız üzerinden ve ajans bünyesinde oluşturduğumuz veri tabanımız kullanılarak, eğitim talepleri alınmış olup eğitimlerin Eylül-Ekim dönemi ile Kasım-Aralık dönemi olmak üzere iki dönemde tamamlanması planlanmıştır. İmzaladığımız işbirliği protokolü çerçevesinde benzer eğitimlerin 2023 yılında devam etmesine yönelik planlamalar ayrıca yapılmıştır ve Eğitimlerin tamamlanmasına müteakip işbirliği protokolünde yer alan paydaşlarımızın da katkılarıyla başarılı kursiyerlerin işe yerleştirilmeleri sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi