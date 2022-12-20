Vanlı çiftçilere ‘hibe ve kredi’ bilgilendirmesi

Van Ticaret Borsası (VANTB) tarafından çiftçilere yönelik ‘hibe ve kredi’ bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

GENEL 20.12.2022, 18:02
Vanlı çiftçilere ‘hibe ve kredi’ bilgilendirmesi

VANTB’de düzenlenen toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Ziraat Bankası yetkilileri tarafından hibe ve krediler ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Toplantı sonunda bir açıklamada bulunan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, yaklaşık 5 yıldır hep sahada olduklarını ifade ederek, tarım ve hayvancılık noktasında çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tarım ve hayvancılıkla ilgili projeler yaptıklarını aktaran Süer, “Soğuk zincir süt projemiz yaklaşık 7 aydır devam ediyor.

Bizler sahada çiftçilerimizden sütü toplayıp gerekli işletmelere aktarıyoruz. Bunun yanında sahada gördüğümüz eksikliklerin giderilmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor. Özellikle devletimizin verdiği hibe, kredi ve destekler ile ilgili çiftçilerimiz fazla bilgi sahibi değiller. Bizde VANTB olarak çiftçilerimizi bilgilendirme noktasında üç kurumumuzla birlikte böyle bir etkinlik düzenledik.

Bu noktada her üç kurumumuza teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizde büyük bir katılım sağladı. Toplantı oldukça verimli geçti. Çiftçilerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

VANTB bünyesinde bir birimin oluşturulduğunu belirten Süer, “Çiftçilerimiz kurumlara ulaşamadıkları veya gidemedikleri taktirde Van Ticaret Borsasına gelip, burada istedikleri bilgileri veya desteği alabilirler” ifadelerini kullandı.

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