Vanlı çiftçilere ÇKS uyarısı

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan üreticilerin Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacağını söyledi. Müdür Görentaş, konuyla ilgili açıklamasında, "Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları tarımsal desteklemelerin temelini oluşturmakta olup, bu başvurular yapılmadan herhangi bir tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanmak mümkün olmamaktadır.

2022 üretim yılı ÇKS başvurularını yapmayan üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı yaptırmak veya mevcut kaydı güncellemek için Çiftçi Kayıt Formları ile Ziraat Odalarına giderek Çiftçi Belgesi almaları, daha sonra ise beyan edilen arazinin bulunduğu mahalle muhtarlıklarına onaylattıkları bu formları 30 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza makbuz karşılığı teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt ve güncellemesi için başvuruda bulunmayan üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve bahsedilen desteklemelere müracaat edebilmeleri için 30 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuru dosyasını teslim etmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.