Vanlı çiftçilerden Bakan Kirişci'yi davet

Van Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 28 Nisan 2022 tarihinde yapıldı. Toplantıya Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, Çaldıran Ziraat Odası Başkanı Nesim Ertopçu, Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan , Muradiye Ziraat Odası Genel Sekreteri Üveys Çakan ve Tuşba Ziraat Odası Genel Sekreteri Tayfur Kartal katıldı. Toplantıyla ilgili bir açıklamada bulunan Van Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, “Toplantıda Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’yi ilimize davet etme kararı alındı ve bu kararla ilgili resmi yazıyı Bakanlığa gönderdik” dedi.

Bakanlığa gönderilen yazıda Bakan Kirişci’ye görevlerinde başarılar dilediklerini belirten Özgökçe, yazının devamında ise şu ifadelere yer verdiklerini söyledi. Özgökçe, “Bakanım, yeni görevinizde başarılar dilerim. Sektörün içinden geldiğiniz için hem bizler hem de çiftçiler çok sevindi. Sayın Bakanım bizi en çok siz anlarsınız. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı ve üretimin hangi koşullarda nasıl yapıldığını bildiğiniz için sorunlarımıza daha kısa sürede çözüm bulacağınızdan çiftçiler olarak çok ümitliyiz.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar, tarımsal sorunlarımızı ulusal basında ve sosyal medyada sürekli dile getiriyor. Bizler de yerel basında ve sosyal medyada ilimizin sorunlarını dile getiriyoruz. Türkiye’deki mera alanların yüzde 10’u ilimizde bulunmaktadır. Hayvancılık için uygun şartlara sahip bir il konumundayız.

Yine küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’de ilk sıradayız. Küçükbaş hayvan sayımız yaklaşık olarak 3 milyon 600 bin, büyükbaş hayvan sayımız da yaklaşık olarak 180 bin civarındadır. Sayın Bakanım, üreticilerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarını birinci ağızdan dinlemenizi istiyoruz. Van Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Vanlı tüm çiftçilerimiz adına sizleri küçükbaş hayvancılık bölgesi olan güzel ilimizde ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.