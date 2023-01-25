Van’ın turizm master planı görüşüldü
Van’ın 2023-2027 yılı turizm yol haritasının belirlenmesi için Kapadokya Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Turizm Master Planı’ Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında yapılan toplantıda görüşüldü.
Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu’nun da katıldığı toplantıda, turizmin gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalar, izlenecek yol, Kapadokya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Doç. Dr. Halil Burak Sakal ve Funda Firuz Akan tarafından slayt eşliğinde sunuldu.
Toplantıda konuşan Vali Ozan Balcı, ”Turizm ilimiz için çok önemli. Bilimsel çalışmalar ışığında hazırlanan ve turizmimizin gelişmesine yönelik yapılacak yatırımlara ve çalışmalara büyük katkı sunacak master planının ara raporunu değerlendirdik.
İnşallah bu işin aktörleriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelerek master planımızı hayata geçireceğiz. Çok güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Van Bölge Gazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|19
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|20
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15