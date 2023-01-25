Van’ın turizm master planı görüşüldü

Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu’nun da katıldığı toplantıda, turizmin gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalar, izlenecek yol, Kapadokya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Doç. Dr. Halil Burak Sakal ve Funda Firuz Akan tarafından slayt eşliğinde sunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Ozan Balcı, ”Turizm ilimiz için çok önemli. Bilimsel çalışmalar ışığında hazırlanan ve turizmimizin gelişmesine yönelik yapılacak yatırımlara ve çalışmalara büyük katkı sunacak master planının ara raporunu değerlendirdik.

İnşallah bu işin aktörleriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelerek master planımızı hayata geçireceğiz. Çok güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi