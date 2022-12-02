Van’ın Geleceği Sempozyumu düzenlendi

Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve bugün de sürecek olan Van'ın Geleceği Sempozyumu'nda, önemli konular tartışıldı. Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Van YYÜ tanıtım ve etkinlik videosu izlendi.

Toplantıya Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van OSB Başkanı Memet Aslan, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar, kamu kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde, düzenlenen 'Dünden Yarına Van İlinin Panoraması' ile Van'ın Geleceği Sempozyumu'nda birçok açıdan önemli bir potansiyele sahip Van'ın farklı alanlardaki çalışmaları çözümleriyle ortaya kondu. Çok sayıda bilim insanın da katılım sağladığı sempozyumda aile ve sosyal politikalar, asayiş ve güvenlik, bağımlılıkla mücadele, çevre, imar ve kentsel dirençlilik, diyanet hizmetleri, eğitim, ekonomi, girişimcilik ve istihdam, gençlik ve spor, göç, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunumu, kırsal kalkınma, kültür, sanat ve turizm, sağlık, sanayi ve teknoloji, tarım, ulaşım ve altyapı ile Van temalı diğer konular sempozyumda masaya yatırıldı.

REKTÖR ŞEVLİ: "ÜNİVERSİTEMİZDE BİRÇOK GELİŞME KAYDEDİLMİŞTİR"

Sempozyumda ilk olarak söz alan Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, "Doğu Anadolu'nun serhat şehri Van'da bir üniversite kurulma düşüncesi Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid döneminden itibaren dile getirilmekteydi. Nihayet 20 Temmuz 1982 Salı günü yayımlanan Resmi Gazetede; Van'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla bir üniversitenin kurulması kararını alındı.

Kurulduğu tarihte bünyesinde sadece Eğitim Yüksekokulu, Fen-Edebı?yat Fakültesi?, Veteriner Fakültesi?, Ziraat Fakültesi?, Sosyal Bilimler Enstitüsü? ve Fen Bilimleri Enstitüsü birimleri bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bugün; 19 fakültesi, 5 enstitüsü, 2 yüksekokulu, 1 Türk Müziği ve Devlet Konservatuvarı, 10 meslek yüksekokulu, 49 araştırma merkezi, 48 öğrenci topluluğu ile bir bilim yuvası; iki bine yaklaşan akademik ve 3 binden fazla idari personeli; 140 binden fazla mezunu ve bugün 30 bine yaklaşan aktif öğrenci sayısı ile büyük bir aile olmuştur. Üniversitemizde birçok nitelikli, anlamlı ve etkili gelişme kaydedilmiştir.

Öncelikle üniversitemizin kuruluşunun 40. yıl dönümü olması vesilesiyle belki de çok az üniversitede örneği bulunan etkinlik dolu bir yıl geçirdik. Bugün ise, burada Van'ın geleceğine dair sözü olan, Van'ın değerlerini önemseyen ve bunları bilimsel zeminde ortaya koymak için çalışmalar yapan akademisyenlerimizi ağırlıyoruz. Değerli hocalarımıza gösterdikleri bu duyarlılık ve sağlayacakları katkı için şimdiden teşekkür ediyor ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan son derece gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

"VAN YYÜ AİLESİNİN KENTE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAĞINA İNANCIM TAM"

Van YYÜ'nün donanımlı, çağdaş, ileriye dönük ve gelişim odaklı bir kurum olmayı öncelediğini belirten Rektör Şevli, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır! Bizler, üniversitelerin temel kuruluş amacı olan 'bilimsel bilgi üretme gayesine hizmet etmek için' buradayız. Üniversitemiz; donanımlı, çağdaş, ileriye dönük ve gelişim odaklı bir kurum olmayı öncelemektedir. Bu hedefimizi tek başına gerçekleştirmenin bütüncül bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyim.

Bilimsel yükseliş gayemiz; şehrimize ve bölgemize sağladığı katkı; kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri tanıtımda etkili ve insanımıza hizmet etmek için barındırdığı imkânlar ölçüsünde değerlidir. Van'ın geleceği sempozyumu, üniversite şehir işbirliği anlamında önemli bir birlikteliktir. Üniversitelerin evrensel bakış açısıyla kente karşı sorumluluğunu yerine getirdiği bilimsel çalışmaların organize bir görevdir. Çünkü üniversiteler kentin sanayisi, tarihi, edebiyatı, sosyal yapısı, tarımı, ekonomisi hasılı tüm sorunlarını tespit eden, yorumlayan, çözüm üreten eğitim kurumlarıdır. Bizler, Van OSB'yi, Van ESOB'u, Van TSO'yu Senatomuz ile ziyaret edip protokoller yaptık. 40 yıllık birikimiyle Van Yüzüncü Yıl Ailesinin bugünkü sempozyumla da kente önemli katkılar sunacağına inancım tamdır" diye konuştu.

"BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Rektör Şevli konuşmasının devamında, "Bu bağlamda, sempozyumumuza öncülük eden ilk proje olan Van'ın Geleceği Çalıştayı'nın mimarı olan Valimiz Sayın Dr. Ozan Balcı'ya ve gıyabında Van Valiliğine, Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Göreve geldiği ilk günden beri Van'ın gelişimi için canla başla çalışan Valimiz Dr. Ozan Balcı 30 Haziran-01 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen Van'ın Geleceği Çalıştayı'nın bilimsel bir zeminde ele alınmasının gerekliliğine dikkat çekmiş ve bugün de gerçekleşmesinde büyük bir katkı sağlamıştır.

Uzun soluklu ve özverili bir şekilde çalışarak, düzenleme kurulunda bulunan, emek veren az çok demeden katkı sağlayan tüm hocalarıma, üniversite personelimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bilimin Işığında Bir Dünya Üniversitesi olma yolunda her gün daha sağlam adımlarla ilerlediğimiz hedefimize, Van şehrimizle birlikte yol almak, sorunların tespiti ve çözümlerin uygulanmasına katkı sağlamak, Doğunun İncisi olan bu güzel şehre hizmet etmekten duyduğumuz sevinci sizlerle paylaşıyor; sunacağınız katkı için minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

VALİ BALCI: "VAN KADİM BİR ŞEHİR"

Daha sonra söz alan Van Valisi Ozan Balcı, şehirlerin başarısının uyum ve iş birliğinden geçtiğini belirterek, "Bürokrasi, iş dünyası, siyaset, sivil toplum, üniversite, basın yani şehrin etkin aktörlerinin uyumlu iş birliğinin olduğu şehirler çok gelişir. Bunları kimse engelleyemez. Bunların uyumunun olmadığı yerlerin de gelişmesi mümkün değil. Van'da bu uyum yüksek ve git gide artıyor. Van'ımızda yüksek uyumla, yüksek işbirliği ile eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan spora, tarımdan kültüre, sanata, ulaşıma, iletişime, kırsal alt yapıya, kısacası Van'ın hayatına, yaşamına ilişkin olarak daha çok şey yapacağız. Nesiller gelir, nesiller geçer. Mühim olan gelecek nesiller için ne yaptığımız. Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle Van tarihi ve kadim bir şehir. Atalarımızdan devralınıp gelen bir şehir.

Bu zamana kadar da herkes memleketin yükselmesi ve yücelmesi için bir taş koymuş. Bu bir bayrak yarışı zaten. Önemli olan bizim de bir taş, bir tuğla koyabilmemiz. 1 milyon 141 bin Vanlı hemşehrimiz var. Herkesin emeği ve katkısı var. Ama bizim daha çok çalışmamız lazım. Van'ın yüksek potansiyeli var. Bu yüksek uyum ve işbirliği sağlandığı zaman Van hak ettiği yeri elde edecektir diye düşünüyorum" dedi.

"VAN'DA ÇALIŞKAN, GENÇ, DİNAMİK BİR KİTLE VAR"

Van'ın Türkiye'deki mera alanlarından yüzde onuna sahip olduğunu söyleyen Vali Balcı, "Türkiye'nin yine küçükbaş hayvanlarının yüzde onu burada. Bu çok kıymetli bir şey. Çalışkan, genç, dinamik bir kitle var. Üniversitemiz çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Bunların tamamı Van için bir kıymet. Elimizdeki projeleri de yaptığımız zaman, eğitimle ilgili problemleri hallettiğimiz zaman, spor yatırımlarımız, kültür yatırımlarımız, sağlık yatırımlarımız, alt yapıya yönelik yatırımlarımızla beraber Van'ın önü açık. İyi çalışırsak, Van OSB'de 50 bin istihdamı 5 yılda tamamlarız. Çünkü Türkiye üretim üssü oluyor. Sıkı bir çalışmayla Van OSB'si 5 yılda 50 bin kişiyi rahat istihdam edebilir. Bu ilde işsizliği de halletmek gerekiyor.

Eski Van Şehrini ayağa kaldıracağız. Hem oradaki tarihi varlıkları restore edeceğiz hem de tarihteki görkemli günlerine geri dönecek. Orası bir tarih, bir kültür, bir cazibe merkezi olacak. Burası Van'a müthiş katkı sağlayacak. Bunun yanında sahil yolunu bitirmek üzereyiz. Onun altına rekreasyon alanları yapılacak. Çevre Yolu yapılıyor. Van'da 31 alanda mera ıslahı gerçekleştiriyoruz. 19 tane tarımsal sulama göleti yapacağız. Van'ın önü, ufku açık. Bir numaralı kural, yüksek uyum, yüksek iş birliğinden geçiyor. Van'da 105 tane anaokulu temeli atacağız. 19 tane kreş yapıyoruz. Zaten bağımsız anaokulu sayımız 43. 1,5 yıl sonra bu yatırımlar tamamlandıktan sonra, tam 124 tane anaokulumuz olacak. Çocuklar arasındaki eğitimde var olan eşitsizlik bu şekilde giderilecek" diye konuştu.

"VAN'IN DİKİLEBİLİR BÜTÜN ALANLARINA MEYVE AĞACI DİKECEĞİZ"

Kentte 18 tane kapalı spor salonunu ihale ettiklerini belirten Vali Balcı, "15 tane yüzme havuzunun yine ihalesini yaptık. Kültür merkeziyle, il halk kütüphanesinin temeli atılıyor. OSB'de 9 tane fabrikanın temelini atacağız. Koyun projemiz hızla devam ediyor. Van'ın dikilebilir bütün alanlarını meyve ağaçlarıyla dikeceğiz. Çatak ve Bahçesaray'ı ceviz ağaçlarıyla donatacağız.

Ama burada en önemli istihdamın halledilmesidir. Bunlar halledildiği zaman Van, bir ticaret, bir turizm, bir eğitim, bir lojistik merkezi olur. Vanlı hemşehrilerimiz de çok çalışkanlar. Bu sempozyumun Vanlı hemşehrilerimizin huzur, refah, esenliklerine, zenginliklerine, şehrimizin imar, ihya ve inşasına, birliğine, beraberliğine, yükselmesine, yücelmesine katkı sağlamasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Van'ın Geleceği Sempozyumu daha sonra yapılan oturumlarla sürerken, sempozyum bugün de devam edeceği belirtildi. Sempozyum boyunca 88 bildiri üzerinde konuşmalar yapılacak.

Van Bölge Gazetesi