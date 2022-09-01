VANFED, İstanbul’da Van tanıtım günleri yapacak!

İstanbul'da düzenlenecek olan Van Tanıtım Günleri öncesinde Van'da düzenlenen lansman toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fatih Yağız, 'Van İstanbul'da sloganı ile Van'ın en iyi şekilde tanıtacaklarını söyledi. Elite World Otel'de düzenlenen lansman toplantısı, Van tanıtımı videosu ile başladı.

Daha sonra söz alan VANFED Başkanı Fatih Yağız, Vanlıyım diyen herkesin bu tanıtım günlerini sahiplenmesi ve destek vermesi gerektiğini ifade etti. Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, Vanlı işadamları ve turizm acentelerinin yer alacağı tanıtım günleri İstanbul'da Türkiye'ye tanıtılacak. 4 gün sürecek olan tanıtım günleri, kültürel sergi standları, yöresel ürünleri standları, Vanlı iş adamlarının sahibi olduğu markaların yer aldığı etkinlikler, 3 boyutlu kültürel maketler, folklor gösterileri, sahne programları ile Van Kültürü en güzel şekilde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

100'e aşkın dernek VANFED çatısı altında birleşerek Van Tanıtım Günleri'ne katkı sunarken, 4 gün sürecek olan tanıtım günlerinde, birbirinden güzel etkinlikler düzenlenecek. Ünlü sanatçı ve dengbejlerin de sahne alacağı Van Tanıtım Günleri'nde, Van Kedisi güzellik yarışması da düzenlenecek. 4 gün boyunca sürecek olan etkinlikle Van sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

YAĞIZ: "VAN TANITIM GÜNLERİ DÜZENLEYECEĞİZ"

20-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Kongre ve Gösteri Merkezi'nde düzenleyecekleri Van Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunan Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fatih Yağız, "Herkesin malumudur, 20-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Kongre ve Gösteri Merkezi'nde Van İstanbul'da sloganı ile Van Tanıtım Günleri düzenleyeceğiz. Bugün aramızda çok değerli hanımefendiler de var. Kadınlarımıza ve gençlerimize çok büyük önem veriyoruz.

Kadınların, gençlerin olmadığı bir yerde, başarıya ulaşmak mümkün değil. Bugünlere gelmemizde birçok Vanlının emeği var. Bu federasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu projeyi başarıya ulaştırmak için, arka planda çok gizli ve büyük kahramanlar var. Bu yola çıkarken, ben değil, biz olma anlayışı ile gençlerimizi, kadınlarımızı, fikirleri, düşünceleri, ne olursa olsun bu federasyona sahip çıkmaktı ve Van özelinde birleşmekti. Bütün amacımız bu yöndedir. İlkini gerçekleştireceğimiz Van Tanıtım Günleri için start vermiş bulunmaktayız. Yaklaşık olarak 5 aydır VANFED yönetimini yürütüyoruz. Bu süreçte önemli etkinlikler gerçekleştirdik" dedi.

"TEK DÜŞÜNCELİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞINA SAHİP DEĞİLİZ"

Kısa, orta ve uzun vadede planlı, programlı, ne yapmasını bilen bir yönetim kuruluna sahip olduklarını söyleyen Başkan Yağız, "Yönetimimizde her görüşte insan yer alıyor. Renkli bir yönetimimiz var. Tek düşünceli bir yönetim anlayışına sahip değiliz. Buna rağmen her şeyi tartışarak, ölçerek, biçerek, yaptığımız hiçbir programı bir tane tatsız olay olmamıştır. Arzu etmediğimiz hiçbir durum olmamıştır. Dolayısıyla 20-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Kongre ve Gösteri Merkezi'nde Van İstanbul'da sloganı ile düzenleyeceğimiz Van Tanıtım Günleri büyük önem arz ediyor. Van Tanıtım Günleri ne Fatih Yağız'ındır, ne şahıslarındır, ne de tek başına federasyonundur.

Bütün federasyonlarımızın, bütün vakıflarımızın, Van'daki bütün odalarımızın programı olmalıdır. Tamamını İstanbul'a davet ediyoruz ve orada standlar açmalarını istiyoruz. Herkesin bu projeye sahip çıkmasını istiyoruz. Sahip çıkmanın yanı sıra bu projenin sahibi olmasını istiyoruz. Vanlı siyasetçiler, bürokratlar, düşünceleri, partileri, görüşleri ne olursa olsun, Van özelinde birleşerek, Van Tanıtım Günlerimize mutlak suretle destek vermeleri gerekiyor. Amacımız oraya 2 milyon insanı taşımaktır.

İş insanlarımızın gelip orada halkla buluşmasını, esnafımızın da orada ürünlerini tanıtmasını istiyoruz. Burada herkese büyük işler düşüyor. Sayın Valimizin etkinliğe katılmasını ve Van Valiliği'nin orada stant açmasını istiyoruz" diye konuştu. Daha sonra söz alan organizatör firma yetkilileri, etkinlik kapsamında bilgi paylaştı.

Van Dernekler Federasyonu, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı, Van İş Adamları Derneği, Erciş Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ile Kocaeli Vanlılar Federasyonu projenin uygulayıcıları olurken, Van Tanıtım Günleri'nde, Van Kahvaltısı, otlu peynir, ayran aşı, borani, Van Balığı, keledoş, tandır balığı, kavurmalı uşgun ekşilisi, kavut, acem köftesi, Van Baklavası, Kürt Köftesi, çıngırtma, Erciş Üzümü, uşkun, çılbır, kurut aşı, mercimekli bulgur pilavı, çiriş mıhlası, kurutlu köfte, şile, eşkili, helise, sengeser, gelisir yemeğinin yanı sıra, Van Kilimi, savat gümüş işletmeciliği, çömlekçilik, ahşap oymacılığı, Van Yöresel Halk Oyunları, Van kayak merkezleri, su sporları, yamaç paraşütü, Van Gölü, Van Kalesi, Muradiye Şelalesi, Akdamar Adası, Erciş Balık Bendi, Hoşap Kalesi, Hüsrev Paşa Camii, Travertenler ve Vanadokya'nın tanıtımı yapılacak. Soru- cevap kısmı ile tamamlanan lansman toplantısına Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fatih Yağız, yönetim kurulu üyeleri, organizasyon firma yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

Vanbölgegazetesi