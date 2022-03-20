Van’dan uçacaklar dikkat! Uçuşlar iptal edildi

Olumsuz hava şartlarından dolayı Van’da birçok uçuş iptal edildi.

GENEL 20.03.2022, 12:51
Van’dan uçacaklar dikkat! Uçuşlar iptal edildi

Van’da etkili olan kar yağışından kaynaklı birçok uçuş iptal edildi. Van Ferit Melen Havalimanı kalkışlı ve varışlı birçok iptal edildi. 20 Mart tarihli Van Ferit Melen Havalimanından kalkması planlanan 5 uçuş iptal edilirken, gelmesi planlanan 5 uçuş ise havalanmadan iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van Ferit Melen Havalimanı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Van’dan kalkışı planlanan 09.25 Ankara, 10.15 Ankara, 11.45 Ankara, 12.30 İstanbul, 13.30 İstanbul, 15.20 Ankara, 15.50 İstanbul seferleri iptal edildi.

Van Ferit Melen Havalimanına gelmesi planlanan 08.45 Ankara, 09.35 Anlara, 11.00 Ankara, 11.40 İstanbul, 13.00 İstanbul uçuşları da iptal edilenler arasında yer aldı. Hava muhalefetinden dolayı birçok uçuşun iptal edilmesi beklenilirken, gözler yarın gerçekleştirilecek uçak seferlerine çevrildi. Uçuşlar hakkında detaylı bilgi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van Ferit Melen Havalimanı internet sitesinden bakabilirsiniz. Tıklayınız!

ŞEHRİVAN GAZETESİ

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