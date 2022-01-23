Van’daki tüm otobüs firmalarından flaş karar! Seferler iptal edildi

Şehrivan Gazetesine açıklamalarda Erhan Laçin, “Yarın Güneydoğu ve batı istikametindeki seferlerin yolcularımızın kötü hava şartlarından dolayı can güvenliğini korumak ve yollarda mağdur etmemek adına seferlerimize bir gün ara vermek zorunda kaldık. Biletler için de hiçbir yolcumuz mağdur edilmeden seferler bir sonraki gün aynı saatte kaldığı yerden devam edecek ifadelerini kullandı.

Şehrivan gazetesi