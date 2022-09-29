Van’da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı İskele Caddesi, Atatürk Lisesi önünde ”yayalar kırmızı çizgimizdir.” Sloganıyla farkındalık oluşturdu. Yayalarla birlikte yolun karşısına geçen Balcı, “Taşıtları kullanan vatandaşlarımızdan ricamız yayalara öncelik vermelidir” ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında konuşan ve sürücülere uyarılarda bulunan Balcı; “İlimiz projesi kapsamında biz de Van da bugün öğrencilerimizle, halkımızla, çalışanlarımızla, ekip arkadaşlarımızla beraber yayalar kırmızı çizgimiz sloganı altında geliştirilen yayalara öncelik vermek, trafik kurallarına uyma konusunda duyarlılık meydana getirmek için bir etkinlik düzenledik.

Bu da gayet güzel oldu. Van da arkadaşlarımız, hemşerilerimiz özelikle öğrenciler gençler trafik kurallarına uyuyorlar. Yaya geçitlerine daha öncelikli olarak kullanıyorlar. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Taşıt araçlarını kullananlardan da ricamız yayalara önceli vermeleridir. Bunu çokça çok önemsiyoruz. Bu zamana kadar nasıl öncelik veriyorlarsa. Bu konu da öncelik vermelerini diliyorum. İfade ettiğimiz gibi yayalar her zaman kırmızı çizgimizdir.

Van da ki hemşehrilerimiz bu konu da duyarlı

Öncelik hakkı yayalarımızındır. Yollar da geçitler de bunlara dikkat etmemiz lazım, bu aynı zaman da mottomuz bir anlamda da hayata saygı duruşudur. İnsanların hayatlarına yaşamlarına kıymet vermektir. Gözlemlediğim kadarı ile Van da ki hemşerilerimiz bu konu da duyarlı kendilerine teşekkür ediyorum.

Trafik kurallarına uyma konusun da uygulanması konusun da yayalara öncelik verme konusunda duyarlılar. Buradan bütün hemşerilerimize ricam, herkesin trafik kurallarına uyması önceliğin yayaların hakkı olduğu unutulmamasıdır. Bu bir anlamda hayata yaşama saygı duymadır. İfade ettiğim gibi yayalar her zaman kırmızı çizgimizdir teşekkür ediyorum” dedi.

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