Van’da yarı maraton için ücretsiz ulaşım hizmeti
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘1. Van Denizi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’ için ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.
Spora ve sporcuya önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinde ilk kez bir yarı maraton düzenliyor. İlin tanıtımına da katkı sağlaması hedeflenen yarı maraton, 12 Haziran 2022 Pazar günü sabah saat 09:00’da Eski Emniyet Kavşağı, Kale Yolu’nda start alacak. Katılımcıların sorunsuz bir şekilde maratona katılımlarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler (Mor otobüs) Beşyol Halk Eğitim Merkezi önü, Kazımkarabekir Caddesi Şişli Öğretmenevi önü ve Van AVM önünde 07:30-09:00 saatleri arasında ücretsiz olarak servis hizmeti verecek. Yarışmaya katılacak olan ve katılım belgelerini gösteren vatandaşlar ise kentin tüm noktalarında 07:30-09:00 saatleri arasında maratonun başlayacağı noktaya ücretsiz olarak seyahat edebilecek. Ayrıca maraton sonrası da vatandaşlar belirlenen noktalardan ücretsiz olarak taşınacak.İHA
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|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
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|38
|68
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|64
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|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
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|38
|45
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|38
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|38
|34
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|28
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|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
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|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
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|51
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|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
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|49
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|49
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|48
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|48
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|45
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|45
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|44
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|44
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|38
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|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
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|58
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|56
|8. Leicester City
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|51
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|51
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|38
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|48
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|38
|46
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|45
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|40
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|39
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|38
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|38
|35
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|23
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