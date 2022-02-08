Van’da yapılmak istenen eyleme polis müdahalesi: Tabipler Odası Başkanı gözaltına alındı!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Sağlık Emek Örgütlerinin çağrısıyla 8 Şubat 2022 tarihinde yurt geneli yapılan 1 günlük iş bırakma eylemi hakkında saat 12:30'da SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklaması nedeniyle Van-Hakkari Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Hüseyin Yaviç, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Doktor Ayfer Bostan, SES Şube Eşbaşkanı Figen Çolakoğlu, Şube Eşbaşkanı Zeki Seven, Şube Kadın Sekreteri Seda Güler, Şube Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yılmaz, Esma Gümüşlü ve Keziban Karakuş gözaltına alındı.