Van’da trafiğin yükünü azaltacak yeni yollar açılıyor!

İpekyolu Belediyesi, ilçede vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıran çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Bostaniçi Mahallesi Samancılar bölgesinde yeni imar yolları açmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahalle sakinleri adına konuşan Bostaniçi Mahallesi Muhtarı Celalettin Toygun, “Mahalle sakinlerimiz adına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkürlerimi arz ediyorum.

Gördüğünüz bölgede yolumuz uzun zamandır kanayan bir yaraydı ve bu sorunumuza başkan vekilimiz kayıtsız kalmayarak çözüm üretti. Mahalle halkımız rahat bir nefes aldı ve yol açma çalışmaları başladı” diye konuştu.

Bostaniçi Mahallesi ziyaretinde yolların bir an evvel açılması konusunda birim müdürlerine gerekli talimatları verdiğini belirten Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ise “Yeni imar planı ile açılan yeni imar yollarımız, bölgedeki yapılaşmalar için önem arz ederken aynı zamanda ulaşım ağının genişlemesine de yardımcı olacak.

Yaptığımız çalışmalar ile yolu olmayan bölgelerimize yeni yollar kazandırarak konutlaşmanın da önünü açıyoruz. Ulaşım sorununu çözmekle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz. Kalıcı belediye hizmetleriyle vatandaşın taleplerine göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir sorunu ötelemeden çözüm üretiyoruz. Kararlılıkla kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. İpekyolu Belediyesi olarak hizmetlerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.