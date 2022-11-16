Van’da toptancı esnafı isyanda

Van merkez ve 13 ilçenin topta gıda alışverişi yaptıkları Vanlı toptancı esnafları “İmdat” demeye başladı.

GENEL 16.11.2022, 12:32
Van’da toptancı esnafı isyanda

Eskiden adım atacak yer bulunmayan toptancılarda işler, yüzde 50’e kadar düştü. Toptancı esnafı, ağır zamlardan etkilendiklerini, toptan satışlarının yarı yarıya düştüğünü ifade ettiler.

Özelikle son dönemlerde temel tüketim ihtiyaçlarına gelen zamlardan tutun, artan elektrik, doğalgaz, akaryakıt, işçilik ve girdi maliyetleri, toptancı esnafının büyük sorunlar yaşamasına neden oldu. Vanlı toptancılarda işler neredeyse durma noktasına geldi. Esnafların ve vatandaşların toptan gıda malzemelerini satın aldığı toptancılar, eski hareketliliğini kaybetti.

Şimdilerde sınırlı sayıda alışverişin yapıldığı toptancılarda, vatandaş fiyatlardan şikâyetçi iken esnaf da alışveriş potansiyelinin düşüşünden şikâyetçi… Toptancılar, yaptıkları satışların yüzde 50 oranında düştüğünü belirterek, “Getirdiğimiz malları satamıyoruz. Yüksek fiyatlardan dolayı satışlarımız çok düştü. Önceki yıllar elde etiğimiz kazançlarımız artık tarih oldu. Satamıyoruz, kazanamıyoruz, isyan edecek noktaya geldik” diyerek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler.

“PEŞİN PARAYLA BİLE MAL ALMAKTA ZORLANIYORUZ”
Pandemi dönemiyle beraber gıda fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle ham madde ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ifade eden esnaf, “Döviz artışından sonra artık fiyat tutturamıyoruz. Sattığımız ürünün yerine yeni ürünü aynı fiyatla koyamıyoruz. Biz çay içine kadar 10 lira zamlanıyor. Döviz yükselişi ister istemez fiyatları etkiledi.

Sattığımız malı yerine koyamama endişesi var. Özellikle son 3 yıldır gıda konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Mal bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Sattığımızı aynı fiyattan bulamıyoruz. Artık zararına satış yapıyoruz. Eskiden özellikle vadeli malları daha kolay temin edebiliyorken şu an peşin paraya bile birçok ürünü maalesef alamıyoruz. Artan fiyatlardan dolayı satışlarımız çok düştü. Önceleri bir liraya sattığımız ürün şu an 7 lira olmuş. Bu durum satış konusunda ne kadar zorlandığımızı gösteriyor” Dedi.

“SATILAN ÜRÜNLERİN PARASINI ALAMIYORUZ”
Ürünlerin fiyatlarının günlük değiştiğini ifade eden bir başka esnaf ise, “Tek derdimiz geçimimizi sağlayabilmek” diyerek isyan etti. Yıllardır toptancılık yaptığını ancak hiç bu kadar zorlanmadığını ifade eden esnaf, “Sattığımız ürünlerin parasını alamıyoruz, aynı ürünü bir daha aynı fiyata alamıyoruz.

Bundan önceki 2001 yılındaki krizde bile birkaç ayda fiyatlar yerine oturuyordu, biz en azından aldığımız malları satabiliyorduk. Şu an fiyatlar günlük değişiyor, bugün sattığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz. Satışlarımız çok düştü, geçen yıllara oranla satışlarımızda yüzde 50’nin üzerinde bir düşüş var. İki sene önce satışlardan elde ettiğimiz kazancı artık sağlayamıyoruz. Bu saatten sonra yapacağımız başka bir iş yok. Tek derdimiz geçimimizi sağlamak” İfadelerini kullandı.

Yenidoğugazetesi

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