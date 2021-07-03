Van’da terfi eden emniyet personellerine rütbeleri takıldı

Van Emniyet Müdürlüğünde terfi eden 20 personele yeni rütbeleri düzenlenen törenle takıldı.

GENEL 03.07.2021, 10:27 03.07.2021, 12:26
Van’da terfi eden emniyet personellerine rütbeleri takıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terfi ve atama kararlarının ardından Van Emniyet Müdürlüğü'nde terfi eden personel için rütbe takma töreni düzenlendi. Polis Kampında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; asayişin, düzenin ve adaletin sağlanması için görev yapan polis teşkilatının terörle mücadeleyi de başarıyla sürdürdüğünü söyledi. Bu mücadeleyi verirken şehit olan bütün güvenlik güçlerini rahmetle andığını belirten Bilmez, ''Sadece silahlı güvenlik güçlerimiz şehit olmamakta. Bu mücadelede öğretmenlerimiz de sağlık çalışanlarımız da şehit olabilmektedir.

Çünkü karşımızdaki örgüt, hain bir örgüt. Bu mücadeleyi verirken şehit olan bütün polislerimize ve güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ben Terfi alan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlarında terfi ettiği daha üst görevlerde inşallah görürüz” dedi.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise meslek hayatının büyük bir kısmında acı tatlı olaylar yaşadıklarını vurgulayarak, “Herhalde yaşadığımız en kötü olay da 15 Temmuz’dur. Orada biz buna hilal ile haçın, sütü bozuk ile helal süt emmişin savaşı diyoruz. Bizler doğru taraftaydık. Bugün bunlardan arınmış bir teşkilat olarak buradayız. Sizlerden tek isteğim var. Lütfen meslek hayatınız boyunca şehitlerimize ve gazilerimize layık olalım. Onun dışında her şey bir şekilde çözülüyor.

Allah hepinizin yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından terfi eden personele rütbelerinin takılması ile devam eden tören, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Programa Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, terfi eden personel ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA

#Van İl Emniyet Müdürlüğü #van emniyet #van valisi
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