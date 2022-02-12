Van’da şüpheli paket alarmı!
Van’ın İskele Caddesinde akşam saatlerinde yol kenarına bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi.
WanHaber - ÖZEL
Van’ın Vali Mithat Bey Mahallesi İskele Caddesi yol kenarına bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak caddeyi trafiğe kapattı.
Daha sonra şüpheli paket fünye ile patlatıldı.
Etkisiz hale getirilen şüpheli paketin boş çıkması üzerine cadde yeniden trafiğe açıldı.
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