Van’da öğrencilerin karne heyecanı

Korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze olarak başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 47 bin öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tunca Uras İlkokul ve Orta Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, il müdür yardımcıları, il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Programda sınıfları tek tek gezen İl Milli Eğitim Müdürü hasan Tevke, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Daha sonra karne ile birlikte yaz tatilinde okumaları için kitap hediye eden Tevke, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Karnelerini alan öğrenciler ise öğretmen ve arkadaşlarından ayrılacakları için mutsuz olduklarını belirterek, tüm öğrencilere hayırlı tatiller diledi.

Program öğrenciler tarafından düzenlenen serginin gezilmesi ile sona erdi.