Van’da öğrenciler YKS öncesi stres attı
Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrenciler, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, sınav öncesi stres attı.
Van’da yarın ve pazar günü yapılacak olan YKS öncesi öğrenciler son deneme sınavlarına da girdi. Van YYÜ’de deneme sınavında ter döken öğrenciler, daha sonra YKS öncesi stres atmak için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Öğrenciler, burada Haçuvan isimli yavru ayıyla karşılaşarak, oyunlar oynadı.
Öğrenciler, daha sonra Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından son 10 yıldır tahnit uygulanan yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı buldu. Prof. Dr. Aslan, Van Gölü Havzası’nda yaşayan yaban hayvanlarını ve nesli tehlike altına olan hayvanlar hakkında da öğrencilere bilgiler verdi. YKS öncesi stres seviyelerinin azaldığını ve morallerini yükselttiğini ifade eden öğrenciler, kendileri gibi sınava girecek olanlara başarılar diledi
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