Van’da o arsa 93 Milyon TL’ye satışa çıkarıldı!
Van’da Mülkiyeti Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Şerefiye Mahallesi Ada 327,Parsel 21’de kayıtlı 942.34 m²'lik taşınmazı ihale ile satışa çıkardı.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Van’da Mülkiyeti Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Şerefiye Mahallesi Ada 327,Parsel 21’de kayıtlı 942.34 m²'lik taşınmazı ihale ile satışa çıkardı. İlana göre ihale 19.09.2022 10:00 tarihinde Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimine adresinde yapılacak.
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