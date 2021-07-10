Van’da ‘Minia Kudüs’ tırı ziyarete açıldı
Van’da, Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Yetimler Vakfı) tarafından hazırlanan ve içerisinde Mescid-i Aksa maketinin bulunduğu ‘Minia Kudüs’ tırı, ziyarete açıldı.
Van’da halkın ziyaretine sunulan Minia Kudüs tırı, Mescid-i Aksa sevdalılarını buluştururdu. Mescid-i Aksa ile Kubbet-üs Sahra maketini taşıyan Minia Kudüs tırı, Maraş Caddesi'nde 10 Temmuz saat 22.00’a kadar Vanlıların ziyaretine açık tutulacak.
Ziyarete açılan tırla ilgili bilgi veren Yetimler Vakfı yetkililerinden Güro Adem, ilk olarak İstanbul’da ziyarete sunulan Minia Kudüs tırının son durağının Van olduğunu belirtti. Amaçlarının Filistin davasını Müslümanların gündeminde tutmak olduğunu ifade eden Adem, “Burada yapılacak bağışlar, Filistinli kardeşlerimize gönderilecek. Minia Kudüs’ün maketini Filistinli gençler 7 ay boyunca Hatay ilimizde tasarlamış ve Filistin’den gizli getirilen topraklarla bunun harcını yapmışlar. Bizler buraya gelen ziyaretçilere Mescid-i Aksa’nın tanıtımını yapıyoruz” dedi.
|İmsak
|02:57
|Güneş
|04:44
|Öğle
|12:17
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:40
|Yatsı
|21:19
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23