Van’da Kayıp Öğretmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Van nüfusuna kayıtlı olan ve görev yaptığı aynı kentte 3 gün önce aniden kayıplara karışan Emre isimli öğretmen ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, ailesi tarafından her yerde aranan öğretmenin cansız bedenine Van-Özalp karayolu kenarında ulaşıldı.

Öğretmenin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak kentteki başka bir okulda görev yapan bir öğretmenin gözaltına alındığı öğrenildi. MA