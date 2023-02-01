Van’da kar yağışını gören esnaf halaya durdu
Oto sanayi sitesinde çalışan bir grup esnaf, kar yağışını davul zurna çaldırıp halay çekerek kutladı.
Van ve ilçesi Erciş’te cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Uzun süren kuraklığın ardandan başlayan ve ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı, kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler kadar esnafı da sevindirdi.
Halay çekerek kutladılar
Sanayi sitesinde yaklaşık 40 yıldır oto yedek parçası satan Sami Demir (64) ve bir grup arkadaşı, bir araya gelerek sevinçlerini davul zurna çaldırıp halay çekerek gösterdi.
Demir, kuraklığa dikkat çekmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:
Kuraklık nedeniyle Van Gölü’nde sular çekildi. Merak ve heyecanla beklediğimiz kar, nihayet geldi. Biz de sanayide çalışan arkadaşlarımızla göl sularının çekilmesine dikkat çekmek için kar yağışını, davul çalarak kutladık. Kuraklık sadece insan hayatını tehdit etmiyor, aynı zamanda deniz canlılarını da tehdit ediyor.
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