Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında İl Koordinasyon Kurulunun 2022 yılı birinci dönem toplantısı, gerçekleştirildi.
Vali Mehmet Emin Bilmez’in valilikten video konferans aracılığıyla bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Bilmez, 2021 yılında yapılan yatırımları değerlendirerek, 2022 yılı yatırım döneminde de yapılacak çalışmalarda başarılar diledi.
Toplantı, yatırımcı kurumların sorumlu oldukları alanlarda yapılan, devam eden ve bu yıl programa alınan yeni yatırımları hakkında bilgilendirme yapmasıyla son buldu.İHA
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