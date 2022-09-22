Van’da İkinci el araç piyasasına denetim şart

Coronavirus salgın dönemi ile beraber başlayan çip krizi, sıfır araç üretimini olumsuz anlamda etkiledi. Sıfır araç bulamayanlar ise ikinci el araçlara yöneldi. Oluşan aşırı talep ikinci el araç fiyatlarını fahiş seviyelere çıkardı ve sıkıntı günümüzde de yaşanmaya devam ediyor.

Oluşan yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla sıfır araçlarda 6 bin kilometreyi aşmayan ve 6 ayını doldurmayan araçların satışına kısıtlama getirildi. Getirilen kısıtlama 15 Eylül 2022 tarihi itibari ile yasalaştı.

Alınan kararları ve araç piyasasına etkileri hakkında konuşan Van Oto Galericiler Sitesi Başkanı Kenan Güllü, 6 ay ve 6 bin kilometre şartının sadece sıfır araçlarda olması ve bu durumun sadece galerici esnafı için uygulanıyor olmasının galericileri olumsuz anlamda etkilediğini söyledi.

Güllü, “Eğer piyasanın canlanması isteniyorsa ikinci el araç satan birçok kişi var. Bu insanların önüne bir engel konulması lazım. Nasıl ki bize 6 ay ve 6 bin kilometre şartını koşuyorlar ikinci el araç alıp satanlara da 6 ay şartı konulursa piyasa daha iyi olacaktır. Böyle olursa herkes de iş yapar.” dedi.

“Yetkisi olmayan kişilerin araç alım satımı yapmalarının önüne geçilmelidir.”

Yetki belgesi olmayanların araç alım satımı yapmalarına karşı olduklarını belirten Güllü, şunları söyledi:

“İnternet üzerinde araç alım satımının yapıldığı siteler var. Bu sitelerden milyonlarca kişi alım satım işi yapabiliyor. Bu insanlar ne vergi veriyor ne dükkân kiraları var ne de eleman çalıştırıyor. Hiçbir giderleri yokken para kazanıyorlar. Biz bütün şartları yerine getirdiğimiz halde zorluklarla mücadele ediyoruz. Araçlardaki fiyat artışlarına da neden olan onlardır. Bir esnaf hakkı neyse onu alır gerisini almaz. Bir sıkıntı çıktığı zaman da esnafın yanına gittiğin zaman o sıkıntın giderilir. Tek isteğimiz, yetkililer internet sitelerine baksınlar. Yetki belgesi olmayan, esnaf olmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan kişileri 3 ay boyunca gözetim altında tutsunlar ve bunlara ceza versinler. Bize ceza kesildiği gibi bunlara da kessinler. Madem herkes kendi işini yapacak o zaman bu işin erbabı kimse o yapsın.”

“Araçların kilometresi arttırılıp satılıyor”

Yapılan kilometre hilelerinden de bahseden Güllü, “Alınan sıfır araçların 6 ayı dolduktan sonra 6 bin kilometreye ulaşmamışsa bu araçlarda hile yapılarak kilometresi 6 bin 1 kilometreye çekilip satılıyor. Bu doğru bir şey değildir. Eskiden millet aracın kilometresini düşürüp satardı. Çıkan son kanundan sonra araç kilometreleri yükseltip satılıyor. Yapılan bu hile noterde veya ekspertizde ortaya çıkabiliyor.” ifadelerini kullandı.

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