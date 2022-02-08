Van’da husumetli aileler barıştırıldı

Van’da üç yıl önce Mamhuran Aşireti ile Değirmen Arkı Mahallesi’ndeki Taşdemir ailesi arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için barış programı düzenlendi. Ertoşi (Mamhuran) Aşireti Lideri Hüsnü Timur ve Burukiler Kültürel, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı M. Şerif Erbenzer’in girişimleri sonucu düzenlenen barış programına husumetli aileler katıldı.

Kur’an-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan Ertoşi Aşireti Lideri Hüsnü Timur, tarihin başlangıcından bu yana insanlar arasında çeşitli nedenlerden kaynaklı bireysel ya da toplumsal sorunların ortaya çıktığını ifade ederek, buna ilk örneğin de Hazreti Adem'in oğulları Habil ile Kabil'in olayı olduğunu söyledi. O günden bugüne kadar ölümlerle sonuçlanan tüm bu vahim ve acıklı olayların barışla sonuçlandığına dikkat çeken Timur, barışın kutsallığının da buradan geldiğini söyledi.

Timur, “Van merkezde üç yıl önce bir anlaşmazlık yüzünden iki değerli insanımız hayatını kaybetti. Yaşanmış bu acılara rağmen başta kederli aileler olmak üzere tüm aşiret mensuplarımızla birlikte barışın sağlanması için her türlü zorluğa rağmen büyük bir özveriyle barış yapma noktasına geldik. Allah'ın izniyle herkesin huzurunda ve şahitliğinde bunu gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

Van ve çevre illerde 10'dan fazla tatsız olayın barışla sonuçlanmasına öncülük ettiğini vurgulayan Timur, “Beni bilen ya da basında takip edenler bunu bilirler. Bazı sağlık sorunlarıma rağmen özellikle bu barışın gerçekleşmesi için üç aydan fazla süredir yoğun bir çaba gösteriyorum. Yaşamımın sonuna kadar da bir barış elçisi olmaya çaba göstereceğim. Yaşadığımız bu çağda bir daha bu tür acılı olayların olmaması için tüm insanlarımızın sağduyulu, sabırlı ve mantıklı davranmalarını özenle rica ediyorum.

Hiçbir para, mal ve mülk insan canı kadar önemli değildir. Herkes buna dikkat etmelidir. Dileğim odur ki; bu ve buna benzer olayların bir daha yaşanmamasıdır. Şüphesiz bu barışta birçok kişinin emeği olmuştur. Allah herkesten razı olsun. Tekrardan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de sabırlar diliyorum. Yaşanmış acılar hepimizin ortak acılarıdır” ifadelerini kullandı.

Burukiler Kültürel, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı M. Şerif Erbenzer ise “Üç senedir devam eden bir olaya Burukiler Derneği olarak araya girdik ve bu barışı sağladık. Barış, bir çocuk gibidir. Barışa emek vermek lazım. O çocuğu büyütmek lazım. O çocuğu büyüttükten sonra bir verim alabiliriz. Bizde bu emeği verdik ve ben bu anlamda Hüsnü Timur ve tüm Mamhuran ailesine saygı ve sevgilerimi iletiyor, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki aile arasında barışla sonuçlanan program, yemek ikramı ile sona erdi.İHA