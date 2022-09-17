Van’da halk ekmek satışları durduruldu

3 belediyeden yapılan ortak açıklamada, daha önce yapılan sözleşme gereği yüklenici firma tarafından üretilecek bir adet ekmeğin 210 gram olup tüm giderler dahil birim maliyetinin piyasada satılan ekmek fiyatlarından yüzde 20 iskontolu olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Yüklenici firma tarafından girdi fiyatlarında meydana gelen artışlara paralel olarak yapılması gereken fiyat artışından daha fazla bir satış fiyatı belediyelerimizden talep edilmiştir. Halen; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde verilen halk ekmek hizmeti, yüklenici firmanın sözleşmeye aykırı talepleri nedeniyle ve halkımızın faydası gözetilerek durdurulmuştur. Konu ile alakalı yeni bir gelişme olduğunda kamuoyunu tekrar bilgilendireceğiz” denildi.İHA