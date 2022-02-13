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Van’da gençlik festivali düzenlendi

Van’ın Çaldıran ilçesinde AK Gençlik Kayak Festivali düzenlendi.

GENEL 13.02.2022, 20:59 13.02.2022, 21:31
Van’da gençlik festivali düzenlendi

AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Çaldıran Termal Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale Van’ın tüm ilçelerinden büyük bir katılım sağlandı. Çeşitli ikramlarda bulunulan festivalde konser, kayak, folklor ekibi oyunları ve meşale gösterileri yapıldı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye’nin en soğuk ilçesinde festival düzenlendiğini belirterek, “Biz gençlerimize huzurlu, donanımlı olmaları için, daha iyi yerlere gelmeleri için yaz ve kış aylarında bu tür festivaller düzenliyoruz. Gençlerimize önem veriyoruz” dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, “Türkiye'nin en soğuk ilçesindeyiz. Dezavantajı olduğu gibi avantajlarını da görüyoruz. Çaldıran ilçemizde bulunan termal kayak merkezi doğal kristal kardan oluşmakta, kristal kar Türkiye’de nadir yağan bir kar türü. Pistimiz donanım ve ulaşım konusunda çok iyi. Yaz aylarında Tendürek Dağı festivali ve krater gölü festivali ile festivallerimiz devam edecektir" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra kayak festivali çeşitli etkinliklerle start aldı. Festivale yüzlerce aile katılırken, çocuklar da doyasıya eğlendi. İl ve ilçelerden yoğun katılımın olduğu kayak festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kayak merkezini dolduran binlerce kişi, yerel sanatçıların Türkçe ve Kürtçe şarkıları eşliğinde halay çekti. Belediye Başkanı Şefik Ensari, milletvekillerine üzerinde Çaldıran Belediyesi amblemi bulunan atkı ve bere hediye etti. Sıcak yemek ikramının ardından vatandaşlar kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

Festivale AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, il ve ilçe gençlik kolları başkanları ile binlerce vatandaş katıldı.İHA

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