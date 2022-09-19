Van’da gazete sahipleri ve temsilcileri bölge toplantısı

Elite World Van Hotelde düzenlenen ‘Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı’na, BİK Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, BİK birim müdürleri ile 6 ayrı ilden gelen gazete sahibi ve temsilcisi katıldı.

Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel’in selamlama konuşmasının ardından konuşan BİK Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, gazetelerin artık ne zorluklarla çıkarıldığının farkında olduklarını ifade etti.

Onat, “Çıkardığınız gazeteleri hangi şartlar altında, hangi zorluklar içerisinde çıkardığınızı biliyoruz. Yani gerek kadro sayısından, gerek baskı sayısından, gerek içerikten ve bunlarla ilgili yaşadığınız sıkıntılardan haberdarız. Bütün bunların üzerinize yüklediği mali yükümlülükten de haberdarız. Ancak hep birlikte bir çıkış yolu bulmak zorundayız.

Bu mesleği icra eden sizler ve bizler yeni mecraya uyumlu süreçlere katkılar sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla yerel basınımızın yeni hazırlanacak yasaya sonsuz destek vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İnternet mecrasında nitelikli gazeteciliğin olması gerektiğinin altını çizen Onat, “Malumunuz Kapadokya'nın yıkıldığı, Kız Kulesi'nin kaçırıldığı ve Katar'a götürüldüğü gibi aslı astarı olmayan ifadeler yapıldı ve bunlar birçok kişi tarafından kaynağı sorgulanmadan, gerçeklik sorgulanmadan gerçekmiş gibi kabul edildi. Reuters'ın 2018 de bir raporu var.

Raporda diyor ki yanlış bilgiye en fazla maruz kalan ülkeler arasında Türkiye birinci sırada. Yani yüzde 60’ı internetteki yanlış bilgiden endişe duyuyor. Bu çerçevede nitelikli haber akışlarının yeni mecrada da yerini bulması, dezenformasyona karşı, manipülasyona karşı, itibar suikastine karşı, hakikati savunan, yaşasın hakikat noktasını dillendiren yerel basınımızın orada bulunması, orada güçlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı soru cevap ile sona erdi.İHA