Van’da fırın çalışanı, ekmek hamuru ile top gibi oynadı

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi’ndeki bir ekmek fırınının imalathanesinde çalışan gençler, ekmek hamuru ile top gibi oynadı.

Şahıslardan biri, hamuru defalarca tekmeleyip havaya fırlattı.

Hamur birçok kez yere düşerken, başka bir şahıs ise yerde kaymaya çalıştı.

Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı o anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

“ŞİMDİ BUNU EKMEK YAPIP MİLLETE SATACAK”

O anları kayıt altına alan şahıslardan birinin, “Bakın bakın ustaya bakın. Şimdi onu ekmek yapıp millete satacak.” dediği duyuldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılardan büyük tepki topladı.

CEZA KESİLDİ

Olayın ardından Erciş Kaymakamlığı harekete geçti. Belediye ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmeyi mühürledi. İş yerine 31 bin 687 lira ceza kesilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA