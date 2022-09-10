Van’da ev sahibi olmakta kiralık bulmakta hayal

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kiralık ev sıkıntısı hala çözüm bekliyor. Ülkede yaşanan imar ve konut yetersizliği, ev sahiplerini fırsatçılığa itiyor. Bu durum ise özellikle öğrenci ve öğretmenleri olumsuz yönde etkiliyor.

Kiralık ev sıkıntısı hakkında konuşan Van Emlakçılar Odası Başkanı Orhan Özdek, sorunun temelinde yatan nedenin, imar sorunu ve buna bağlı olarak yaşanan konut yetersizliği olduğunu söyledi.

Son zamanlarda kiralık ev konusunda çok trajikomik durumlarla karşılaştıklarını belirten Özdek, “Bütün vatandaşların barınma hakkı vardır. Lakin ilimizde kiralık ev konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durum da imardan kaynaklanmaktadır. Van’ın ciddi bir imara ihtiyacı vardır. Van’da mevcut konut stoku erimiş durumdadır. Kiralık ve satılık konut anlamında dışarıdan Van’a gelen vatandaşlar, ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Birçok memur ve öğrenci ilimize gelmek istemektedir. Fakat Van’da birçok kişi barınma sorunu yaşamaktadır. Kira fiyatlarımız çok yüksektir. Kira fiyatlarının minimize olması lazım.”dedi.

“Van sıkışmış bir bölgeye hapsedilmiştir”

Kiralık konut sorunu nasıl çözülür?Van’da resmi rakamlara göre 1 milyon 170 bin kişi yaşadığını ancak gerçek rakamın 2 milyonun üzerinde olduğunu belirten Özdek, “İkameti Van’da olmamasına rağmen Van’da yaşayan birçok insan vardır. Van sıkıştırılmış bir bölgeye hapsedilmiş durumdadır. Van’da yeni imar alanlarının oluşturulması, yeni konut yapımına gidilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine büyük işler düşmektedir. Biran önce Van’daki imar sorununun çözülmesi, yeni projelerin üretilmesi ve iş yapmak isteyen müteahhitlerin önünün açılması gerekir.” ifadelerini kullandı.

“Van’da barınma sıkıntısı yaşanmaktadır”

Van’ın orantısız şekilde büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Özdek, “Buradaki vatandaşlar, memurlar ve dışarıdan gelen insanların tamamı Van’da barınma sıkıntısı yaşamaktadırlar. Bu son zamanlarda İranlılar da Van’ın çok tercih etmektedirler. İranlılar bile şuan kiralık ev konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Van bir turizm şehridir. Buranın tam anlamı ile turizm şehri olabilmesi için kiralık konutlar ile ilgili sorunun ortadan kaldırılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Konut sayısı artarsa kiralar minimize olur

Van’da konut sayısı az olduğu için bir eve birkaç kişinin talip olabildiğini söyleyen Özdek, şunları söyledi:“Konut sayısı arttığında fiyatlar da minimize olacaktır. Mevcut durumda konutlar yeterlilik arz etmiyor. Bu durumun önüne geçmek için konut sayısının arttırılması gerekiyor. Konut sayılarının artabilmesi için imarın olması gerekiyor. Bunlar birbiri ile bağlantılı sorunlar olduğu için önce imardaki sorunu çözeceğiz, yeni konutların yapılabilmesi için müteahhitlerin önünü açacağız ve böylece konut sayılarımız artacak ve kiralar da minimize olacaktır. Kiralar konusunda ev sahiplerinin empati yapması lazım. Herkesin barınma hakkı vardır. Bu hak, kimsenin elinden alınamaz.”

İLKHA