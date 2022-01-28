Van’da engelli ve hamile personeller izinli olacak!

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı engelli ve hamile personeller idari izinli olacak. Van Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için, 28 Ocak 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz idari izinlidir" denildi.