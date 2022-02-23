Van’da 2 bin öğrenci "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi
Van Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu 2 bin öğrenci "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müdürlüğün konferans salonunda şehit Eren Bülbül'ün ve Ferhat Gedik'in aileleri, kentte bulunan şehit ve gazi yakınları ile oyuncu kadrosunun katılımıyla "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin gala programı düzenlenmişti. Gala programının ardından 2 bin ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencisine filmin gösterimi yapıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|26
|58
|2. 1461 Trabzon FK
|26
|55
|3. Bodrumspor
|26
|50
|4. Sivas Belediyespor
|26
|48
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|26
|48
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|26
|46
|7. Somaspor
|26
|45
|8. Afjet Afyonspor
|26
|44
|9. Çorum FK
|26
|43
|10. İnegölspor
|26
|37
|11. Ankaraspor
|26
|36
|12. Etimesgut Belediyespor
|26
|33
|13. Serik Belediyespor
|26
|30
|14. Diyarbekirspor
|26
|28
|15. Adıyaman FK
|26
|28
|16. Sarıyer
|26
|27
|17. Turgutluspor
|26
|25
|18. Ergene Velimeşespor
|26
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|26
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17