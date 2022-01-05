Van’da 10 farklı noktada ‘gerçekçi’ tatbikat yapıldı

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce kentin 10 farklı noktasında 6 ilden 200 personelin katılımıyla ‘gerçekçi’ tatbikatlar düzenlendi.

GENEL 05.01.2022, 15:35
Van’da 10 farklı noktada ‘gerçekçi’ tatbikat yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, afet risklerini en aza indirmek amacıyla 2022 yılını “Afet Tatbikat Yılı” olarak duyurulmuştu. Bu kapsamda kent genelinde 10 farklı noktada düzenlenen tatbikatlara Diyarbakır, Muş, Siirt, Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerinden ekipler katıldı. Senaryo gereği 6.2 şiddetinde meydana gelen depremde göçük altında kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. İl genelinde farklı noktalarda yapılan gerçekçi tatbikatlar, gün boyunca devam edecek.

Gerçekleştirilen tatbikatlara ilişkin konuşan Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, ülkenin ve bölgenin afet yönünde risk altında olduğunu anımsattı. Son birkaç yıldır ülkede deprem, sel, yangın ve çığ düşmesi gibi afetlerle karşı karşıya kalındığını ifade eden Vali Yardımcısı Arslan, “Bu durum bizi teyakkuz içinde olmaya ve kurumlar olarak hazırlıklı olmaya zorunlu hale getiriyor. Afet koordinasyonuyla alakalı yetkili kurumumuz olan İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, hem kurumsallığını arttırdı hem de yaşanılan afetlerdeki uygulamalarında yaşanacak aksaklıkları izole ederek, daha başarılı yönetimler sergilemiştir. Bu noktada afet yönetimini başarıyla idare eden ülkeler içinde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

AFAD Başkanlığınca geliştirilen ‘AFAD Acil Mobil Uygulaması’ konusunda da bilgi veren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öte yandan AFAD Başkanlığı akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Geliştirilen ‘AFAD Acil Mobil Uygulaması’ IOS ve Android kullanıcıları için uygulamaya konuldu. Bu uygulama, içinde acil arama botunu barındırıyor. Aynı zamanda en yakın toplanma alanına gidebilecek lokasyon bilgilerine erişim imkanı sağlıyor. Ayrıca uygulama içerisinde; afet öncesi, anı ve sonrasında neler yapılmasına ilişkin eğitim videoları var. Vatandaştan bu uygulamayı akıllı telefonlarına indirmelerini ve gerektiğinde kullanmalarını istiyoruz.”

“Çok verimli bir tatbikat oldu”

Başkanlığın ‘AFAD-RED Sistemi’ üzerinde 6.2’lik büyüklükteki bir depremin tam saha tatbikatının icra edildiğini dile getiren Van AFAD Müdürü Ali İhsan Körpeş ise “Bugün 10 farklı noktada çalışma guruplarının faaliyetiyle devam etti. 2022 yılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tatbikat yılı olarak ilan edildi.

Yıl içerisinde tatbikatımız devam edecek. Türkiye Afet Müdahale çerçevesinde 26 çalışma grubumuz mevcuttur. 26 çalışma grubumuzun tamamı bu tatbikatta görev aldı. Emniyet, jandarma, çevre ve şehircilik ile aile ve sosyal hizmetler gibi kurum müdürlükleri de yer aldı. Gerçekçi ve tam zamanlı bir tatbikat oldu. Bölgede Muş, Siirt, Bitlis, Ağrı, Hakkari illerinden destek birlik müdürlüklerimiz olan Diyarbakır ilimizden de ekipler geldi. STK’larımızla birlikte saha tatbikatlarına yaklaşık 200 katılımcıyla tatbikat gerçekleştirildi” diye konuştu.iha

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